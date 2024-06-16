شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 20 لغة.. تفاصيل صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

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صلاة عيد الأضحى

اهتمام من قبل ١.٨ مليار مسلم في العالم

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الدمام - شريف احمد - بعد خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة، تأتي آخر خطبة اليوم الأحد لصلاة عيد الأضحى المبارك، يلقيها في المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.وتتابع الأمة الإسلامية صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وهي الخطبة الثالثة والأخيرة من الخطب المتوالية بعد خطبة الجمعة المصادفة ليوم الثامن من ذي الحجة، وخطبة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، ثم تأتي خطبة عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد الموافق العاشر من ذي الحجةوبعد شروق الشمس بربع ساعة، ستقام صلاة عيد الأضحى، ويتولى إمامة المصلين في صلاة العيد بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.أما في المسجد النبوي يؤم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور، خالد المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي.وبخصوص أعمال مشروع ترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك؛ أشرف عليها الأستاذ بدر آل الشيخ وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام، وضمان ترجمتها ل ٢٠ لغة والوصول عالميًا للملايين من المسلمين؛ عبر المنصات الرقمية الدينية للرئاسة.كما يستهدف من وراء ذلك الانتفاع بفضائلها عالميًا؛ وإثراء تجربة الحجاج والقاصدين؛،مستثمرةً التقنية والتطبيقات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات؛ لتدعيم إيصال فضائلها في نفوس ضيوف الرحمنوتهم خطبة عيد الأضحى المبارك ١.٨ مليار مسلم في العالم، وللمهتمين والراغبين لاستماع الخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، متابعة ترجمتها.وذلك لإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإظهار رسالة المملكة وما تتميز به من تسامح وتحاب ودعوة إلى الوسطية والاعتدال.