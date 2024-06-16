شاهد: حديث جانبي بين رئيس الإمارات الشيخ " محمد بن زايد " والرئيس الجزائري أثناء قمة السبع بإيطاليا يثير تفاعلا

صحيفة الخليج 365: أثار حديث جانبي بين رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في قمة مجموعة السبع بإيطاليا تفاعلا.

وبدا الشيخ محمد بن زايد يتحدث مع تبون بشكل ودي خلال القمة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث الجانبي لرئيسي الإمارات والجزائر، حيث علق أحمد بوطحنون، قائلا:"حكيم الأمة وزعيمها، رجل السلام الأول"، فيما علقت منى الرئيسي:"صاحب السمو الشيخ محمد بن 0زايد آل نهيان‬⁩ والرئيس الجزائري، ‏الأخلاق الإماراتية بحد ذاتها ..دبلوماسية تدرس و تعمم".

وكانت وسائل إعلام قد أثارت أنباء عن وجود توتر في العلاقات بين البلدين، دون أن يصدر تأكيد رسمي من أي من أبوظبي أو الجزائر.