شكرا لقرائتكم خبر عن صور| امتلاء الحدائق ابتهاجًا بالعيد.. ومقيمون: نشعر بالأمان والاحترام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في صباح يوم عيد الأضحى المبارك، غمرت الفرحة أرجاء المملكة، حيث تبادل المواطنون والمقيمون التهاني والتبريكات بعد أداء صلاة العيد.

ورصدت ”اليوم“ ميدانيًا أجواء احتفال أهالي مدينة الدمام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت ساحات المساجد والمتنزهات والحدائق بأجواء احتفالية بهيجة، حيث التم شمل الأهل والأصدقاء والجيران في مشهد يعكس قيم الترابط والتآلف التي تميز المجتمع السعودي.

فرحة المقيمين



وعبر لـ ”اليوم“ عدد من المقيمين عن مشاعر الفرحة واعتزازهم بالإقامة في المملكة، متمنيين للشعب السعودي دوام التقدم والازدهار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأكدوا أنهم يلاقون الأمان والاحترام والتقدير من كافة أفراد المجتمع، ما يشعرهم أنهم في وطنهم الثاني.

وأعرب العديد من المقيمين عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة المباركة، متمنين أن يعيدها الله عليهم بالخير واليمن والبركات.



إقبال على الحدائق



وشهدت الحدائق والمتنزهات إقبالًا كبيرًا من العائلات والأطفال الذين استمتعوا بالألعاب الترفيهية وتناولوا وجبة الإفطار في الهواء الطلق، كما حرص الكثيرون على توزيع الحلوى على المتنزهين، مشاركين إياهم فرحة العيد.

ولم تقتصر مظاهر الاحتفال على الحدائق والمتنزهات، بل امتدت إلى الأحياء السكنية، حيث قام الشباب بالتزاور وتوزيع الحلوى وتقديم التهاني للأهالي منذ الصباح الباكر. كما شارك آخرون في ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الأقارب والأصدقاء والمحتاجين، في لفتة كريمة تعكس روح التكافل الاجتماعي التي يتحلى بها الشعب السعودي.

وتأتي هذه الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك لتؤكد على عمق الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتعزز قيم المحبة والتسامح والتآزر التي تميز المجتمع السعودي.