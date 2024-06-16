شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يساعد حاجة مسنة في رمي الجمرات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضرب رجل أمن أروع أمثلة الإنسانية؛ حينما أخذ يساعد حاجة مسنة في رمي الجمرات.

وظهر رجل الأمن، في مقطع فيديو وهو يعطي للمسنة الجمرات واحدة تلو الأخرى لكي ترميها.

ورمى ضيوف الرحمن الجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجاج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.