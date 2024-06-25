شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يدعو العلماء في أصقاع الأرض إلى التأمل قبل إصدار فتاوى خاصة بالحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري أن هناك العديد من الآثار السلبية التي ترتبت على الفتاوى التي أصدرها بعض العلماء بجواز الحج بدون تصريح.

وأشار الشثري خلال حديثه على قناة mbc ان الحجيج الغير نظاميين، قد ضيقوا الخناق على من دفعوا تكاليف الرحلة كاملة، مؤكدًا أنهم وقفوا أمامهم عن تأدية نسكهم بالطريقة المأمولة شرعًا.

ودعا عضو هيئة كبار العلماء جميع العلماء في أقصاع الأرض إلى التأمل قبل إصدار فتاوى خاصة بالحج تبنى على العاطفة دون الاطلاع على مآلات الأمور.