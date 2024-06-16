حالة الطقس المتوقعة اليوم في مكة والمشاعر المقدسة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجة الحرارة العظمى على مشعر عرفات إلى 47 درجة والصغرى 33 درجة، فيما تصل درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة ومنى ومزدلفة 46 درجة مئوية والصغرى 33.

كما توقع المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تمتد الى أجزاء من منطقة حائل خاصةً الغربية منها .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.