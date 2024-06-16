شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينبه الحجاج: اتبعوا تعليمات السلامة في قطار المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني ضيوف الرحمن إلى التقيد بإرشادات السلامة أثناء صعودهم ونزولهم من قطار المشاعر، وتجنب التزاحم، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة للحملات، واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال الأمن.

وأهاب الدفاع المدني ضيوف الرحمن بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لأمنهم وسلامتهم، وأداء فريضتهم بيسر وطمأنينة. الوقاية من الحوادث وكثفت المديرية الإجراءات وأعمال السلامة والوقاية من الحوادث، والإسناد في حالات الطوارئ في مشعر مزدلفة، لسلامة ضيوف الرحمن.

وأكدت تعزيز عمل المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني تزامنا مع خطط التفويج بما يحقق سلامة وحماية حجاج بيت الله الحرام أثناء وجودهم في المشعر.