شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل



وأشاد جلالته بما شهده موسم الحج هذا العام من تنظيم متميز أسهم في تأدية المناسك بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن شكره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال. الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.وأشاد جلالته بما شهده موسم الحج هذا العام من تنظيم متميز أسهم في تأدية المناسك بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.وأعرب سمو ولي العهد، عن شكره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.