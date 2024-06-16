أمير الرياض يؤدي صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير بدر بن محمد بن عبد الله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
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