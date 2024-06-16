شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد جوية لمنشأة الجمرات من ارتفاع 900 قدم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلق الحجاج فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك لأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة).

وأظهرت مشاهد التقطت من على ارتفاع 900 قدم انسيابية التنقل لدى الحجاج، مع تسخير كافة الإمكانات الخدمية والأمنية لخدمتهم، وفقا لـ”الإخبارية.

يذكر أن الحجاج يقومون بعد رمي جمرة العقبة في أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.