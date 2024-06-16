شكرا لمتابعة خبر عن ريال مدريد يحرم مبابي من أولمبياد باريس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر نادي ريال مدريد الإسباني منع لاعب الفرنسي كيليان مبابي، من خوض دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا.

ورفض ريال مدريد إدراج اسم مبابي في قائمة منتخب فرنسا لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، فيما أعلن مبابي أنه لن يشارك في الأولمبياد لأنه يعتقد أن المشاركة بها ليست أفضل بداية لرحلته مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعاقد بشكل رسمي مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.