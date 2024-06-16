شكرا لقرائتكم خبر عن بكسوة العيد.. "الملك سلمان للإغاثة" يُدخل الفرحة في قلوب أيتام حضرموت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كسوة عيد الأضحى المبارك، في محافظة حضرموت، ضمن مشروع (سند) لرعاية الأيتام المتأثرين بالصراع في اليمن.
وتسلمت كل أسرة قسيمة لشراء كسوة العيد من المحال التجارية، بحيث يكون لكل أسرة من أسر الأيتام حرية اختيار الملابس التي تناسب أذواقهم، بهدف إدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم خلال أيام العيد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للاهتمام بشريحة الأيتام وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وتسلمت كل أسرة قسيمة لشراء كسوة العيد من المحال التجارية، بحيث يكون لكل أسرة من أسر الأيتام حرية اختيار الملابس التي تناسب أذواقهم، بهدف إدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم خلال أيام العيد.
تحسين الوضع الإنسانيويهدف المشروع إلى تحسين الوضع الإنساني للأيتام، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، والعمل على تعليمهم وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتيسير سبل العيش لهم من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة، يستفيد منها 770 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للاهتمام بشريحة الأيتام وتوفير سبل العيش الكريم لهم.