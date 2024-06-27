مصادرة 450 بدلة عسكرية و3 آلاف رتبة مخالفة

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جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نُفذت بمشاركة: وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، وجوازات المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.
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