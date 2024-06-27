شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 450 بدلة عسكرية و3 آلاف رتبة مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، مساء أمس الأول، قرابة 3000 رتبة وشعار عسكري، إلى جانب مصادرة 450 بدلة عسكرية مخالفة، وإغلاق محلين مخالفين لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نُفذت بمشاركة: وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، وجوازات المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.