شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل: أكثر من 300 عملية فحص رقابية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرقُ الرقابيةُ في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم التاسع من ذي الحجة أكثر من 300 عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر 4 مخالفات محررة، وأكثر من 290 مخالفة رصد آلي، وبمعدل امتثال بلغ 99%.

وتنوعت هذهِ المخالفاتُ طبقا لحالة المخالفة، كتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد للهيئة، إضافة إلى عدم وجود وثيقة نقل للبضائع.

رفع مستوى الخدمات

وأوضحت الهيئةُ أن ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام، وبهدف ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسك الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.



وتواصل مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلق بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيسرٍ.

وتحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد، وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها 19929 لجميع المستفيدين.