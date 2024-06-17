شكرا لقرائتكم خبر عن 5500 متطوع يواصلون تقديم الرعاية الصحية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل نحو 5500 من المتطوعين الصحيين في المنظومة الصحية تقديم الرعاية الصحية الشاملة لضيوف الرحمن طوال فترة الحج، من خلال الفرق الطبية المتخصصة في المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة مكة المكرمة.

وتلتزم المنظومة بتوفير بيئة صحية آمنة للحجاج في أثناء أداء مناسكهم، وتقدم هذه الكوادر الطبية خدمات طبية متكاملة في مناطق مختلفة بمشعر منى وجسر الجمرات والأماكن الأخرى التي يوجد فيها الحجاج.

كما تعمل الفرق على مراقبة الحالات الطارئة وتقديم النصائح الصحية والإرشادات للحجاج، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة داخل المسجد الحرام والمستشفيات المجاورة.

تعاون فعّال

وبدءًا من يوم 14 ذو الحجة، تعود الفرق التطوعية في المدينة المنورة والمناطق الأخرى لإكمال تقديم الرعاية الصحية للحجاج خلال رحلة عودتهم.

تبرز هذه الجهود التطوعية التكامل الفعال، والتعاون المشترك بين الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.