شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “إهربوا حالاً “.. المرعبة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة صاعقة وتكشف ماسيحدث بكل وضوح! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف أن توقعاتها التي اطلقتها مؤخرا بدأت بالتحقق، الأمر الذي سبب صدمة عند الجمهور العربي والغربي.

ليلى عبد اللطيف قالت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة. .