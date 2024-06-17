الأمير خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك

رفع مستشار خـادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل الفيصل الله تعالى أن يجعل ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن في ميزان أعماله، وأن يعيد هذه المناسبة عليه أعواماً عديدة بالخير واليُمن والبركات وأن يوفقه - أيده الله - لما فيه خير هذه البلاد ومواطنيها، ويديم على هذا دوت الخليج الأمن والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على هذا دوت الخليج الغالي التقدم والرقي والإزدهار.