شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية إزالة السائل الزجاجي وإصلاح انفصال الشبكية لحاج روسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي تخصصي بمركز صحة العين في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إجراء عملية عاجلة لحاج روسي في الأربعينيات من عمره كان يعاني من ضعف نظر مفاجئ في عينه اليمنى منذ ثلاثة أيام.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه بعد تقييم حالته وإجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود انفصال في شبكية العين اليمنى مهدد لمركز الإبصار. وتمت جدولة المريض على الفور كحالة عاجلة، حيث تم إجراء عملية إزالة السائل الزجاجي وإصلاح انفصال الشبكية وحقن زيت السيليكون بالعين اليمنى.

وأضاف: "استغرقت العملية 53 دقيقة فقط تحت تخدير موضعي، وتمت بنجاح بفضل الله ثم بالجهود المتفانية من الفريق الطبي ضمن عمليات اليوم الواحد".