"عائض الكودري" إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى عائض بن ناصر الكودري؛ وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد أمس بعد صلاة الظهر بجامع الملك فهد بأبها، ودفن بمقبرة اليمانية.

ويتقبل العزاء بمنزل أخيه سعيد الكودري بحي الضباب في أبها .

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