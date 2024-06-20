أول رد من أنور قرقاش على اتهام مندوب السودان للإمارات بدعم مليشيات الدعم السريع

صحيفة الخليج 365: رد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على الاتهامات التي وجهها مندوب السودان، الحارث إدريس، للإمارات بدعم "مليشيات الدعم السريع" في السودان.

وكتب قرقاش، في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الأربعاء: "في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "اهتمامنا وقف الحرب والعودة للمسار السياسي، اهتمامهم تشويه موقفنا عوضًا عن وقف هذه الحرب".

وكان مندوب السودان، الحارث إدريس اتهم الإمارات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، بدعم "مليشيات الدعم السريع"، وأن الخرطوم لديها "أدلة على ذلك". وهو ما وصفه مندوب الإمارات بأنه "اتهامات زائفة" ضد بلاده "لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض.