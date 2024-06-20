شكرا لقرائتكم خبر عن فسح 2.5 مليون رأس ماشية وفحص 63 ألف عينة في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

فحص الماشية للتأكد من سلامتها

جودة الخدمات المقدمة

الدمام - شريف احمد - في خضم ضمان صحة وسلامة الحجاج خلال موسم حج 1445 هـ، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فسح أكثر من 2,5 مليون رأس ماشية وفحصت أكثر من 63 ألف عينة في مختبراتها.وأكد المهندس ماجد الخليف، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة، وتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة، وسعي الوزارة الدؤوب لتوفير خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير خدماتها وتحسين أدائها في المواسم المقبلة.وأوضح الخليف أن فرق الوزارة عملت على مدار الساعة في مختلف منافذ العاصمة المقدسة، وفحصت الماشية للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، حرصًا على صحة الحجاج والمستهلكين.وقال إن منظومة الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام فسحت حوالي 2,554.455 من الماشية الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، موضحًا أن المختبرات فحصت أكثر من 63,274 ألف عينة في موسم الحج، وتم فسح «1,389.582» رأس ماشية في العاصمة المقدسة عبر 7 نقاط فرز.وأعلنت الوزارة أن مسالخها الخمسة بالعاصمة المقدسة استقبلت «223,134» ذبيحة.وأشار تقرير موسم الحج لفرع الوزارة أن عدد اللجان لأدوار الرقابة والامتثال بلغ 12 لجنه للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وان الفرق الفنية قامت ب «13,646» جولة رقابية.وأسفرت عن توجيه «518» مخالفة، وتسجيل «110» بلاغ، كما شهدت الجولات الرقابية إتلافاً كليّاً لـ «320» رأساً من الماشية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى «7,368» إتلافاً جزئياً، وكشف التقرير أن عدد المذبوحات المسلمة للجمعيات هو «16,306»، وعدد جمعيات حفظ النعمة المستفيدة هو «23» جمعية.وأوضح ”الخليف“ أن التخطيط المسبق والتعاون وتكامل الجهود والتنسيق بين جميع الجهات، أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة لخدمة 1,833.164حاج، مشيدًا بنجاح الخطط التشغيلية لموسم حج 1445 هـ، التي تأتي امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.