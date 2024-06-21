شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لأداء شعائر الجمعة في الحرم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مكة اليوم، تقدم وزارة الحج والعمرة بعض النصائح لتجنب الجفاف والإصابة بضربات الشمس:
مركز الاتصال الموحد:
من داخل المملكة: 1966
من خارج المملكة: 966920002814+
الاستفسارات الصحية: 937
- أداء صلاة الجمعة في أقرب مسجد، ومكة كلها حرم.
- شرب الماء بانتظام لأكثر من 2 لتر يوميًا.
- حمل المظلة الشمسية معك دائمًا.
أهم قنوات التواصل المعتمدة طوال رحلة الحجأعلنت وزارة الجح والعمرة، عبر منصة إكس، إمكانية طلب المساعدة أو الاستفسار أو الإبلاغ عن مشكلة، في أي وقت طوال رحلة الحج، عبر قنوات التواصل المعتمدة.
مركز الاتصال الموحد:
من داخل المملكة: 1966
من خارج المملكة: 966920002814+
الاستفسارات الصحية: 937