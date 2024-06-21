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مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لأداء شعائر الجمعة في الحرم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مكة اليوم، تقدم وزارة الحج والعمرة بعض النصائح لتجنب الجفاف والإصابة بضربات الشمس:
  • أداء صلاة الجمعة في أقرب مسجد، ومكة كلها حرم.
  • شرب الماء بانتظام لأكثر من 2 لتر يوميًا.
  • حمل المظلة الشمسية معك دائمًا.

أهم قنوات التواصل المعتمدة طوال رحلة الحج

أعلنت وزارة الجح والعمرة، عبر منصة إكس، إمكانية طلب المساعدة أو الاستفسار أو الإبلاغ عن مشكلة، في أي وقت طوال رحلة الحج، عبر قنوات التواصل المعتمدة.
مركز الاتصال الموحد:
من داخل المملكة: 1966
من خارج المملكة: 966920002814+
الاستفسارات الصحية: 937
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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