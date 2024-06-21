شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لأداء شعائر الجمعة في الحرم والان نبدء بالتفاصيل

أداء صلاة الجمعة في أقرب مسجد، ومكة كلها حرم.

شرب الماء بانتظام لأكثر من 2 لتر يوميًا.

حمل المظلة الشمسية معك دائمًا.

أهم قنوات التواصل المعتمدة طوال رحلة الحج

الدمام - شريف احمد - في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مكة اليوم، تقدم وزارة الحج والعمرة بعض النصائح لتجنب الجفاف والإصابة بضربات الشمس:أعلنت وزارة الجح والعمرة، عبر منصة إكس، إمكانية طلب المساعدة أو الاستفسار أو الإبلاغ عن مشكلة، في أي وقت طوال رحلة الحج، عبر قنوات التواصل المعتمدة.مركز الاتصال الموحد:من داخل المملكة: 1966من خارج المملكة: 966920002814+الاستفسارات الصحية: 937