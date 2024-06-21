السعودية | الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمّار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل المديرية العامة للجوازات، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمّار بمنطقة تبوك، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ الدولية لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دُعّمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية؛ لتقديم جميع الخدمات اللازمة؛ لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

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