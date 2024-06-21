شكرا لقرائتكم خبر عن الزمازمة تهدي أكثر من 1.6 مليون عبوة ماء زمزم للحجاج المغادرين من مكة والان نبدء بالتفاصيل

تجهيز مسبق

الدمام - شريف احمد - شرعت شركة الزمازمة في تنفيذ المرحلة الثالثة لسقاية ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، والمتمثلة في إهداء أكثر من 1.6 مليون عبوة ماء زمزم مبردة لضيوف الرحمن عند مغادرتهم في منافذ الخروج من مكة المكرمة في الطرق السريعة المؤدية للمدينة المنورة وجدة.وأوضح عضو مجلس إدارة شركة الزمازمة العضو المنتدب د. ياسر شوشو"أن شركة الزمازمة تعمل على مدار الساعة على توفير عبوات ماء زمزم للحجاج أثناء مغادرتهم مكة المكرمة عبر مراكز التفويج بالطرق السريعة المتجهة للمدينة المنورة ومدينة جدة".وأشار إلى أن العمل بدأ مسبقا قبل مغادرة الحجاج، بتجهيز المواقع بغرف التبريد والبرادات والمستودعات وتوفير عبوات ماء زمزم فيها لتقديمها لضيوف الرحمن مبردةوبين أن العمل مستمر على مدار الساعة، من خلال تزويد المراكز بعبوات ماء زمزم دون انقطاع بالتنسيق مع المستودع الرئيس والقائمين على التنظيم في المراكز.وأشار إلى أن هناك تنسيقًا وربطًا مع المسار الإلكتروني وبطاقة نسك لمعرفة مواعيد مغادرة الحجاج وأعدادهم وجنسياتهم وكافة البيانات الخاصة بهم، لتوفير عبوات ماء زمزم الكافية لتقديمها لضيوف الرحمن، لافتاً الى أنه من المتوقع أنه سيتم إهداء أكثر من 1.6 مليون عبوة خلال هذه المرحلة على حجاج بيت الله الحرام الذي قدموا من خارج المملكة .