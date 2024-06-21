شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 60 ألف عبوة ماء على المصلين والزوار بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل



بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع 18 ألف حافظة ماء زمزم كجزء من الجهود المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين، وتم وضع 1200 مشربية مياه في مختلف أنحاء المسجد.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أن عملية التوزيع تمت بتنظيم دقيق من قبل الجهات المعنية، حيث وُضعت الحافظات في أماكن استراتيجية لضمان وصول الماء إلى أكبر عدد ممكن من الزوار.

توزيع ماء زمزم وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المملكة العربية

كما أوضحت الهيئة أن توزيع مياه زمزم اليوم يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوفير الراحة والخدمات للمصلين والزوار، والالتزام بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

ومن المتوقع أن تستمر عمليات التوزيع بشكل دوري خلال الفترة القادمة، خاصة مع تزايد أعداد الزوار في موسم الحج.

وتؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أنها ستواصل جهودها لضمان توفير جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها الزوار، مشيرة إلى أن هذه الجهود هي جزء من سلسلة مبادرات مستمرة لتحسين تجربة زيارة المسجد النبوي وجعلها أكثر راحة وسلاسة لضيوف الرحمن. الدمام - شريف احمد - شهد المسجد النبوي اليوم الجمعة توزيع 60 ألف عبوة ماء على المصلين والزوار في كافة أرجاء المسجد النبوي وساحاته، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع 18 ألف حافظة ماء زمزم كجزء من الجهود المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين، وتم وضع 1200 مشربية مياه في مختلف أنحاء المسجد.وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أن عملية التوزيع تمت بتنظيم دقيق من قبل الجهات المعنية، حيث وُضعت الحافظات في أماكن استراتيجية لضمان وصول الماء إلى أكبر عدد ممكن من الزوار.وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي.كما أوضحت الهيئة أن توزيع مياه زمزم اليوم يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوفير الراحة والخدمات للمصلين والزوار، والالتزام بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.ومن المتوقع أن تستمر عمليات التوزيع بشكل دوري خلال الفترة القادمة، خاصة مع تزايد أعداد الزوار في موسم الحج.وتؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أنها ستواصل جهودها لضمان توفير جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها الزوار، مشيرة إلى أن هذه الجهود هي جزء من سلسلة مبادرات مستمرة لتحسين تجربة زيارة المسجد النبوي وجعلها أكثر راحة وسلاسة لضيوف الرحمن.