السعودية | “الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية تبدأ بتوزيع 60.000 نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج العراقيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على الحجاج العراقيين المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ جديدة عرعر، البالغ عددها (60.000) ألف نسخة خلال الأيام القادمة.

وأعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في جهودها، ويحفظ قيادتها وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان.

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