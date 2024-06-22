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شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن استمرار نظام الثلاثة فصول في العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَعلَنت وزارة التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، إذ يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي المقبل، على أن يتم تحديد النظام الأنسب (فصلين أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراسي؛ حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لا تقل عن 180يوماً.
ويتضمن العام الدراسي القادم تخصيص 8 أسابيع للإجازة الصيفية، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 2024/ 8/ 18، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 2024/ 11/ 17م، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2025 / 3 / 2، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2025 / 6 / 26.
ويتضمن العام الدراسي القادم تخصيص 8 أسابيع للإجازة الصيفية، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 2024/ 8/ 18، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 2024/ 11/ 17م، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2025 / 3 / 2، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2025 / 6 / 26.