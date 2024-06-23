شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يحصل على جائزة "القائد" بجامعة كيس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصل المبتعث زيد سليمان العجلان، من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ومرشح الدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، على جائزة "القائد" للعام 2023 - 2024.
وتمنح هذه الجائزة مرة واحدة سنويًا تقديرًا للقيادة البارزة.
وأعرب زيد العجلان، عن شكره للقيادة الرشيدة على ما يجده الطلبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من دعم وتشجيع.
وأشاد بدور الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا في متابعة وتذليل الصعوبات التي يواجهها الطلاب المبتعثون، مشيراً إلى أن توالي المنجزات الأكاديمية والبحثية للطلبة السعوديين ضمن البرنامج يبرهن على هذا الدعم المستمر.
وتمنح هذه الجائزة مرة واحدة سنويًا تقديرًا للقيادة البارزة.
قيادة فاعلةواختارت اللجنة العجلان، لنيل هذه الجائزة، نظير قيادته لمنظمة تهتم بطلاب الدراسات العليا داخل الجامعة، حيث نجح في رفع مستوى المنظمة أكاديمياً واجتماعياً داخل وخارج أسوار الجامعة، إضافة إلى مساهمته في العديد من المنظمات والمجالس الأخرى.
وأعرب زيد العجلان، عن شكره للقيادة الرشيدة على ما يجده الطلبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من دعم وتشجيع.
وأشاد بدور الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا في متابعة وتذليل الصعوبات التي يواجهها الطلاب المبتعثون، مشيراً إلى أن توالي المنجزات الأكاديمية والبحثية للطلبة السعوديين ضمن البرنامج يبرهن على هذا الدعم المستمر.