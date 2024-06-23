شاهد.. "جورجينا" تروي قصة تعارفها على "رونالدو" وماذا أعد لها في أول عشاء بمنزله

صحيفة الخليج 365: روت عارضة الأزياء الإسبانية "جورجينا" قصة تعارفها على صديقها لاعب النصر كريستيانو رونالدو.

تتشوق لرؤيته

وقالت جورجينا في مقابلة لها، إنها كانت تتشوق لرؤيته في البداية لكنها لم ترغب في مراسلته لأنها لم تكن تعرف ماذا تقول له.

وأضافت: راسلني هو بعد المباراة، وقال لي: كيف حالك وأين أنتي؟ وفكرت ماذا لو أخبرته بمكاني وأني مستعدة وانهيت التنظيف والتسوق من المتجر وحضرت ملابسي وجلست بانتظاره.

تناول العشاء

وتابعت: أخبرته بعكس ذلك، وقلت له أنا في المنزل وكنت سأخلد للنوم، فرد: هل تريدين تناول العشاء؟ فأجبته: حسنا. رغم أني تناولت طعامي قبل ساعتين.

وأردفت: أتى ليصحبني بعد المباراة وكنت أقطن في الطابق الأرضي وقد مسحت الأرض وفتحت النوافذ لتجف وفجأة سمعت صوت السيارة فعرفت أنه وصل فانطلقت إليه حاملة حقيبة ظهري وأنا في قمة السعادة.

بطاطا مهروسة

وأكملت: كان لدي عمل في اليوم التالي ذهبنا إلى منزله وكان طبق البطاطا المهروسة جاهزا والخضروات والدجاج وتناولت العشاء معه مجددا.