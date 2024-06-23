شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الكويت لـ "اليوم" : تجربة لاتنسى وذكريات مميزة في كل مشعر والان نبدء بالتفاصيل

حج ميسر

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة "اليوم" خلال جولة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مشاعر الحجاج الكويتيين الذين أكدوا أن رحلة الحج لاتنسى وسترافقهم ذكريات كثيرة بعد أن تمكنوا من أداء ركن الإسلام الخامس .وقال الحاج الكويتي ناصر الرشيدي: نشكر المملكة على تهيئة كل المقومات لضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة والرفاهية للحجاج كانت تجربة مميزة وجميلة خصوصاً أنها كانت مع عائلتي، وأنا أدعوا الله لهذا البلد حكومة وشعباً وجزاهم الله خير ًا لما قدموه من خدمة جليلة لضيوف الرحمن.وبين الحاج الكويتي عبدالله الضعينة، أن حجته الأولى تيسرت هذا العام مع الوالد، وكانت التجربة ثرية بالروحانية وهي رحلة إيمانية مع الله، وفي كل مشعر من مشاعر الحج ذكرى مميزة ومشاهد من الصعب أن تزول، حامداً الله أن سهل له أداء ركن من أركان الاسلام، وأن سخر للمقدسات الإسلامية عيونًا ساهرة لتحقيق الأمن وأياد حانية لتقديم المساعدات.وأوضح الحاج الكويتي فهد مرجي محمد، أنه عائد إلى بلاده محملًا بالكثير من الذكريات لأول حجة له، مؤكداً أن الجهود والتسهيلات التي شاهدها كانت مميزة حقاً وتثري تجربة الحاج وسط متابعة متواصلة من البعثة الكويتية لأعمال الحج.