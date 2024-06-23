السعودية | بـ 49 ْمئوية “الأحساء وحفر الباطن والدهناء والصمان” تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضح المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.

وكشف المركز عن أن الأحساء وحفر الباطن والدهناء والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 49 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 17 درجة فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 48 ْمئوية في الدمام، و47 درجة في الرياض وبريدة والخرج والمجمعة والتنهات.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 17 درجة، تليها أبها 20 درجة، والباحة 21 درجة، وطريف 22 ْمئوية.

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاءِ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الساحلية منهما.

كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة تُسبق برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

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