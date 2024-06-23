شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنة مصابة من أذربيجان إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نقلت اليوم مواطنة سعودية مصابة، بطائرة الإخلاء الطبي من جمهورية أذربيجان إلى المملكة لاستكمال علاجها، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة _يحفظها الله_. مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل This is a Twitter Status— السفارة السعودية في أذربيجان (@KSAembassyAZ)
وأوضحت السفارة السعودية في أذربيجان أن ذلك تم بمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في باكو، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة.
إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله جرى نقل مواطنة سعودية مصابة بطائرة الإخلاء الطبي من جمهورية أذربيجان إلى المملكة لاستكمال علاجها، وذلك بمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في باكو وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة.— السفارة السعودية في أذربيجان (@KSAembassyAZ) June 23, 2024
مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل pic.twitter.com/GlNxaFT80X
وأوضحت السفارة السعودية في أذربيجان أن ذلك تم بمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في باكو، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة.