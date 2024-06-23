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بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنة مصابة من أذربيجان إلى المملكة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقلت اليوم مواطنة سعودية مصابة، بطائرة الإخلاء الطبي من جمهورية أذربيجان إلى المملكة لاستكمال علاجها، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة _يحفظها الله_. مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل This is a Twitter Status— السفارة في أذربيجان (@KSAembassyAZ)
وأوضحت السفارة السعودية في أذربيجان أن ذلك تم بمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في باكو، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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