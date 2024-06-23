بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنة مصابة من أذربيجان إلى المملكة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله جرى نقل مواطنة سعودية مصابة بطائرة الإخلاء الطبي من جمهورية أذربيجان إلى المملكة لاستكمال علاجها، وذلك بمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في باكو وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة.

مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل pic.twitter.com/GlNxaFT80X