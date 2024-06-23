شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات وكليات تحدد مواعيد التقديم على برامج البكالوريوس لطلبة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.