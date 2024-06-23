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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات وكليات تحدد مواعيد التقديم على برامج البكالوريوس لطلبة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت عدد من الجامعات السعودية عن موعد التقديم الإلكتروني لها عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية.
وأعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عن موعد التقديم للجنسين والذي سيكون بتاريخ 16 إلى 20 محرم 1446هـ .
والكليات التقنية فسيكون التقديم من 24 الى 27 ذو الحجة للطلاب، من تاريخ 25 الى 28 ذو الحجة للبنات.
وأما عن القبول الموحد في جامعات الرياض، فسيكون من تاريخ 24 إلى 28 ذو الحجة للطلاب، وللطالبات من 25 إلى 29 ذو الحجة.
وبالنسبة لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في جدة والأحساء، فسيكون التقديم من 18 إلى 21 ذو الحجة للجنسين.
و كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، فالتقديم سيكون من 24 إلى 28 ذو الحجة، والتقديم على جامعة الملك خالد في أبها من 8 إلى 12 محرم 1446هـ .
وجامعة بيشه من 12 إلى 21 محرم 1446هـ ، كما أعلنت جامعة طيبة عن مواعيد التقديم والتي ستكون بتاريخ 19 للطلاب و 21 ذو الحجة للطالبات .
وأعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عن موعد التقديم للجنسين والذي سيكون بتاريخ 16 إلى 20 محرم 1446هـ .
التقديم للجامعاتو جامعة الملك فيصل بالأحساء من تاريخ 20 الى 24 ذو الحجة، و بالنسبة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران فالتقديم مفتوح حتى 21 ذو الحجة.
والكليات التقنية فسيكون التقديم من 24 الى 27 ذو الحجة للطلاب، من تاريخ 25 الى 28 ذو الحجة للبنات.
وأما عن القبول الموحد في جامعات الرياض، فسيكون من تاريخ 24 إلى 28 ذو الحجة للطلاب، وللطالبات من 25 إلى 29 ذو الحجة.
وبالنسبة لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في جدة والأحساء، فسيكون التقديم من 18 إلى 21 ذو الحجة للجنسين.
و كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، فالتقديم سيكون من 24 إلى 28 ذو الحجة، والتقديم على جامعة الملك خالد في أبها من 8 إلى 12 محرم 1446هـ .
وجامعة بيشه من 12 إلى 21 محرم 1446هـ ، كما أعلنت جامعة طيبة عن مواعيد التقديم والتي ستكون بتاريخ 19 للطلاب و 21 ذو الحجة للطالبات .