شكرا لمتابعة خبر عن المسند يستعرض مشهد وقت الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة وتدفق هواء المكيف داخل السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، مشهد ليوضح مدى رحمة الله بعباده في درجات الحرارة المرتفعة.

وشارة المسند صورة لسيارة عبر حسابه الرسمي في تويتر وعلّق قائلا:” تأمل هذا المشهد: في وقت الظهيرة وأنت في السيارة، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة، وعلى سطح سيارتك الملون تصل الحرارة إلى حوالي 60 درجة، وعلى غطاء المحرك الأمامي تقارب 70 درجة، بينما في داخل المحرك تتجاوز 100 درجة.”

‏وأشار إلى أنه على الرغم كل هذه الحرارة الشديدة والملاصقة لهذا الفرن المشتعل (المحرك)، تتدفق البرودة إلى مقصورة السيارة من خلال فتحات مكيف الهواء البارد، مما يجعلك تشعر وكأنك في أجواء الشتاء الباردة بالمربعانية”، وهذا ذكرني بـقوله تعالى: {يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ}.”