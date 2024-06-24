شكرا لمتابعة خبر عن الشرقية الصحي ينجح في نقل حالتين إسعافيتين لمواطنيْن جوًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح تجمع الشرقية الصحي، بالتعاون مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بوزارة الصحة، وبالترتيب مع هيئة الهلال الأحمر، في نقل حالتين، الأولى لمواطن يبلغ 27 عاماً، والحالة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 53 عاماً، وذلك بعد تفعيل تجمع الشرقية الصحي مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين مستشفيات التجمع.

وكانت الحالة الأولى لـ مواطن تعرض لحادث سير، مما أدى إلى إصابات متعددة، وتم نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مستشفى النعيرية العام عبر مهبط مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مستشفى الجبيل العام، حيث هبطت الطائرة في مهبط مستشفى الجبيل العام.

بينما الحالة الثانية فكانت لمواطن يبلغ 53 عاماً تعرض إلى لأزمة قلبية حادة وتم نقل المريض كذلك عن طريق الإسعاف الجوي من مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام.

والجدير بالذكر أن إدارة الإحالات الطبية في تجمع الشرقية الصحي تعمل، بالترتيب مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بالوزارة، على تحسين تقديم الرعاية الصحية للمرضى باختصار مدة النقل وتجنب مخاطر النقل البري وخاصة للمرضى الذين حالتهم الصحية حرجة وبحاجة لنقل بأسرع ما يمكن .