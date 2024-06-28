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إشارات دخول موسم الجوزاء .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن إشارات دخول موسم الجوزاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث خالد الزعاق الباحث الفلكي والخبير بالأرصاد الجوية عن إشارات دخول موسم الجوزاء ، قائلاً أن أهل البادية يعرفون بدخول الموسم بالصوت الذي يطلقه الجمل والبحارة هبوب رياح السموم والمزارعون من احمرار رؤوس الأثل .

وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” على قناة العربية أن شدة الصيف تتكئ على ثلاث مظاهر وهي حرارة الشمس ورمل الأرض ورياح السموم .

ونوه الزعاق بأن هذه المظاهر الثلاث تحتضنها ثلاثة مواسم وهي مربعانية القيظ “حرارة بجفاف”، وذدحة القيظ “حرارة بسموم”، وجمرة القيظ “حرارة برطوبة”.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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