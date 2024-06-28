شكرا لمتابعة خبر عن إشارات دخول موسم الجوزاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث خالد الزعاق الباحث الفلكي والخبير بالأرصاد الجوية عن إشارات دخول موسم الجوزاء ، قائلاً أن أهل البادية يعرفون بدخول الموسم بالصوت الذي يطلقه الجمل والبحارة هبوب رياح السموم والمزارعون من احمرار رؤوس الأثل .

وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” على قناة العربية أن شدة الصيف تتكئ على ثلاث مظاهر وهي حرارة الشمس ورمل الأرض ورياح السموم .

ونوه الزعاق بأن هذه المظاهر الثلاث تحتضنها ثلاثة مواسم وهي مربعانية القيظ “حرارة بجفاف”، وذدحة القيظ “حرارة بسموم”، وجمرة القيظ “حرارة برطوبة”.