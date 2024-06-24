- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مساحته 330م.. أرقام عن مشروع "سبيل سقيا زمزم" بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعدّ مشروع سبيل سقيا زمزم الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي من المشاريع التي حرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، على تنفيذها لوصول مياه زمزم لسكان وزوار المدينة المنورة تنفيذًا لتطلعات ولاة أمر هذا البلد الطاهر.
ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والمملكة العربية السعودية لم تألُ جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.
ويبلغ إجمالي سعتها 290م واثنين من خزانات الضغط، وثلاث مضخات تغذية للمياه، واثنين من فلاتر الإستانلس ستيل، وجهازَي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين (350) تغذية راجعة.
ووفرت إدارة السقيا خدمة استقبال المستفيدين من خلال فترتين في الصباح من الساعة (2 - 4 صباحًا) ومن الساعة (8 - 10 صباحًا) وفترتين في المساء من الساعة (4:30 - 6:30 مساء) ومن الساعة (9 - 11 مساء).
ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والمملكة العربية السعودية لم تألُ جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.
مشروع سبيل سقيا زمزم بالمسجد النبويوتبلغ مساحة المشروع قرابة 330م، يحتوي على 3 خزانات من الإستانلس ستيل.
ويبلغ إجمالي سعتها 290م واثنين من خزانات الضغط، وثلاث مضخات تغذية للمياه، واثنين من فلاتر الإستانلس ستيل، وجهازَي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين (350) تغذية راجعة.
ووفرت إدارة السقيا خدمة استقبال المستفيدين من خلال فترتين في الصباح من الساعة (2 - 4 صباحًا) ومن الساعة (8 - 10 صباحًا) وفترتين في المساء من الساعة (4:30 - 6:30 مساء) ومن الساعة (9 - 11 مساء).