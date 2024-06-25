أبحاث علمية لدعم مشروعات التميز في تقنية تحلية المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسارعت أعمال وخطط جامعة الملك عبدالعزيز في مجال الأبحاث العلمية في المياه؛ لدعم مشروعات مركز التميز في تقنية تحلية المياه؛ بما يتطابق مع خطتها الاستراتيجية للتحول إلى جامعة بحثية رائدة؛ وذلك بامتلاكها أكبر المعامل والتجهيزات الفنية المتطورة وقاعدة بحثية عريضة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والفنيين ذوي الخبرة في مجالات تقنية تحلية المياه. واستفاد من أعمال هذا المركز الأقسام العلمية والكليات والمراكز البحثية المتخصصة وذات الصلة بتحلية المياه ومجالات الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه؛ بالتعاون مع كليات علوم البحار، وكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، ومركز أبحاث المياه، ومركز التميز في الدراسات البيئية؛ حيث هيأت الجامعة معامل تحلية المياه بالتناضح العكسي، وانتقال الحرارة بالاتصال المباشر، وانتقال الحرارة التقليدي، ومحطة معالجة المياه واسترجاع المعادن، ومعمل تحليل المياه، ومعمل المواد، ومعمل التآكل وغيرها؛ إضافة لاحتضانها موقعين على ساحل البحر الأحمر الأول في مدينتي جدة ورابغ.

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