شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهور الصيف.. إطلاق برنامج "صحبة القرآن الكريم من جوار الكعبة المشرفة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، برامجها الصيفية القرآنية في المسجد الحرام، لربط القاصدين بالقرآن وهداياته، بمنهجية علمية مؤصلة، ولا سيّما الناشئة، لترتبط بكتاب الله -تعالى- تلاوة وحفظًا، وبهداياته عملًا وتطبيقًا، وبسلوكه القويم تمثلًا وتمسكًا.

وأوضحت الرئاسة أن البرنامج القرآني الصيفي بالمسجد الحرام سيكون خلال الفترة من 23 ذي الحجة الحالي حتى 4 صفر المقبل، تحت شعار "لصحبة القرآن الكريم من جوار الكعبة المشرفة".

ويعد البرنامج القرآني الصيفي المزمع إقامته على مدى 38 يومًا بالمسجد الحرام، أحد استراتيجيات رئاسة الشؤون الدينية وخططها التعليمية، والمرتكزة على أساس استحداث الرئاسة الدينية بقرار مجلس الوزراء الموقر. ‏

تعظيم مشاريع القرآن الكريم

وأفاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، بأن من جملة أهداف إقامة برنامج قرآني صيفي بالمسجد الحرام، ربط الأمة بالقرآن وهداياته الوسطية، بمنهجية علمية مؤصلة، ولا سيما الناشئة، لترتبط بكتاب الله -تعالى- تلاوة وحفظًا، وبهداياته عملًا وتطبيقًا، وبسلوكه القويم تمثلًا وتمسكًا، ليهذِب الظاهر ويطهِر الباطن.

‏وأشار إلى أن ريادة الأمة وسيادتها تكون بتعظيم مشاريع القرآن الكريم وبرامجه وحلقاته، وربط المسلمين به شيبًا وشبابًا.



مهام البرنامج القرآني الصيفي

وأكد أن القيادة الرشيدة تعطي برامج تعليم القرآن الكريم في الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرًا، وتسخر كل ما يجذِر رسالته وهداياته في نفوس القاصدين وطلاب حلقاته، ويعمِق صلتهم به، فجزاهم الله خيرا، ووفقهم بمزيد توفيق لخدمة القرآن الكريم، وعمارة الحرمين الشريفين حسًا ومعنى، ونفع الإسلام والمسلمين.

وأوضح السديس أن من مهام البرنامج القرآني الصيفي، تأصيل وتعليم الطرق الصحيحة لحفظ القرآن الكريم وتصحيح تلاوته، في بيئة تعليمية تربوية، وفق مسارات تراعي الفروقات الفردية، لضمان إتقان تلاوة كتاب الله -تعالى- وحفظه وتجويده.