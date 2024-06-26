شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن والحماية" تضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلال الرواسب بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

