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"الأمن والحماية" تضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلال الرواسب بتبوك

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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