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الزعاق: زلزال حائل شئ طبيعي والخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - علق خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق على الهزة الأرضية التي شهدتها أجزاء من منطقة حائل وبلغت قوتها 3 6 درجات بأنها شئ طبيعي ويحدث دائماً .

وأضاف الزعاق ان منطقة الخليج والمملكة بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية .

ونوه الزعاق أن الارض كائن حي مثل الجسد والأرض تتنفس البراكين ودقات قلبها الزلازل والهزات واذا وقفت الهزات الارضية والبراكين ماتت الأرض .

وجدير بالذكر أن منطقة حائل تعرضت لهزة أرضية بشرق الشنان بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وأكدت الهيئة أن الوضع مطمئن، وأنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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