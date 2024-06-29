شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: زلزال حائل شئ طبيعي والخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق على الهزة الأرضية التي شهدتها أجزاء من منطقة حائل وبلغت قوتها 3 6 درجات بأنها شئ طبيعي ويحدث دائماً .

وأضاف الزعاق ان منطقة الخليج والمملكة بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية .

ونوه الزعاق أن الارض كائن حي مثل الجسد والأرض تتنفس البراكين ودقات قلبها الزلازل والهزات واذا وقفت الهزات الارضية والبراكين ماتت الأرض .

وجدير بالذكر أن منطقة حائل تعرضت لهزة أرضية بشرق الشنان بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وأكدت الهيئة أن الوضع مطمئن، وأنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية.