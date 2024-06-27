شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 556 ألف مستفيد بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بـ 15 لغة عالمية، تقدّم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي.

كما تستعين بـ 70 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية. خدمات ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي ويستفيد منها ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي وهي: ساحة باب السلام باب رقم 1، وباب الملك فهد رقم 21، وباب المجيدي، ومخارج الساحات 316 - 320 - 328 - 338 - 360 - 364.

وتندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات، الإرشاد الزماني الذي يعمل على إثراء ضيوف الرحمن بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض.

بالإضافة إلى الإرشاد الثقافي عبر تقديم المعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد النبوي، وجميع الخدمات بالمسجد النبوي. خدمات الإرشاد المكاني كما قدمت خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ556,527 مستفيدًا خلال الفترة من 1 شهر ذو القعدة وحتى الـ15 من شهر ذو الحجة الجاري بمتوسط 12367 مستفيدًا يوميًا.

وتواصل الهيئة سعيها الحثيث لتقديم منظومة خدمات متكاملة، وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.

