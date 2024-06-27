شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تعلن عن مواعيد القبول للعام الجامعي 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام الجامعي 1446هـ لجميع خريجي المرحلة الثانوية من جميع مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 7 - 14 / 7 / 2024م من خلال بوابة القبول.
وتقدم الجامعة برامج الدبلوم مجانًا ضمن برامج الكلية التطبيقية وذلك بالدراسة لمدة سنتين مع صرف مكافأة شهرية، تواكب سوق العمل السعودي وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 مثل (إدارة الفندقة والضيافة - إدارة المستودعات - الإرشاد السياحي - الإدارة الرياضية والترويجية - تكنولوجيا حماية البيئة وغيرها).
أبرز التخصصاتوأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عيسى السلمي، إلى أن جميع إجراءات القبول ستكون إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، لافتًا النظر إلى أن الجامعة ستبدأ هذا العام القبول في تخصص البصريات للطلاب والطالبات وتخصص الهندسة الصناعية للطالبات، بالإضافة للتخصصات النوعية المتوافقة مع سوق العمل (الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني - اللغة الصينية - الإدارة الرياضية - اللوجستيات - تصميم الأزياء - التصميم الجرافيك - الإعلام الرقمي - القانون - التاريخ والآثار وغيرها من التخصصات).
وتقدم الجامعة برامج الدبلوم مجانًا ضمن برامج الكلية التطبيقية وذلك بالدراسة لمدة سنتين مع صرف مكافأة شهرية، تواكب سوق العمل السعودي وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 مثل (إدارة الفندقة والضيافة - إدارة المستودعات - الإرشاد السياحي - الإدارة الرياضية والترويجية - تكنولوجيا حماية البيئة وغيرها).