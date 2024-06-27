شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تعلن عن مواعيد القبول للعام الجامعي 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام