شكرا لقرائتكم خبر عن لم يتوقعا أن يحجا هذا العام.. قصة زوجين أردنيين أديا الفريضة رغم التحدي والان نبدء بالتفاصيل

تسهيلات من المملكة

الدمام - شريف احمد - خلال جولة ”اليوم“ في مطار الملك عبدالعزيز بجدة للوقوف على مغادرة الحجيج، استوقفت العدسة الزوجين القادمين من الأردن لرصد مشاعرهم بعد أن من الله عليهما الحج في توقيت لم يتوقعاه، حيث سعى لهم صديق بذلك.وقال الحاج الأردني خالد الجمالية، أنه بعد الحمد والثناء على الله الذي مكن لنا الحج هذا العام ومن لايشكر الناس لايشكر الله، فقد أولت المملكة جل اهتمامها ورعايتها وصناعة المقومات والأسس والعمارة سواء في منشآت الجمرات أو المشاعر.وأكد أن المملكة قدمت تسهيلات عظيمة لأداء مناسك الحج ، "ولم نرى إلا كل خير من إخواننا ونسأل الله أن يبارك لهذه الدولة".فيما بينت زوجته زينب الحنيني أن تجربة الحج مع زوجها كانت مميزة وممتعة ولم تتوقع أنها ستحج هذا العام، وستلبي لنداء الله بعد أن قدم صديق زوجها الحجه له بتأمين تأشيرة الحج وتسهلت بفضل الله.وتابلعت "كانت زيارة مثرية بكل المقاييس وهي رحلة لاتنسى زرعت ذكرى للأبد ونتمناها لكل مسلم بإذن الله أن يحقق لهم هذه التجربة الروحانية".