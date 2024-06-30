شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. افتتاح الحركة المرورية في المرحلة الثالثة لطريق العقيق بلجرشي والان نبدء بالتفاصيل

انسيابية مرورية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على طريق العقيق-بلجرشي بمنطقة الباحة، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع التي تصل الطريق حتى مركز بني كبير.ويبلغ طول الطريق في تلك المرحلة 22.1 كم، وبمسارين في كل اتجاه، بتكلفة أكثر من 218 مليون ريال، وذلك بهدف تعزيز ترابط شبكة الطرق والارتقاء بخدمة المواطنين والسياح الزائرين للمنطقة، ورفع مستوى السلامة على الطريق.وأكدت الهيئة اكتمال أعمال التنفيذ في المراحل الثلاث على الطريق بطولٍ إجمالي يصل إلى 38 كم، بتكلفةٍ تجاوزت 480 مليون ريال، استُخدمت فيها أحدث المعدات والتقنيات، لضمان جودة الطريق وسلامة قائدي المركبات.وأوضحت "هيئة الطرق" أن الطريق سيسهم في تقليل المسافة وزمن الوصول بين المحافظتين، بالإضافة إلى تسهيل الوصول المباشر إلى جامعة الباحة دون المرور بمدينة الباحة.كما يسهم في نقل حركة الشاحنات خارج مدينة الباحة وتسريع نقل البضائع، وتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة، خاصةً في فترة موسم الصيف.وبينت أنها راعت في تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق.كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقًا لأهداف استراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق وخفض حوادث الوفيات على الطرق، وتطبيق عوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لشبكة الطرق.