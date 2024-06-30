شكرا لقرائتكم خبر عن صور| محافظ جدة يتفقد مطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، بجولة تفقدية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم.

استقبل سموه لدى وصوله المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة، والمهندس مازن بن محمد جوهر، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية داخل المطار.



تففد إجراءات السفر



خلال الجولة، تجول الأمير سعود في منطقة السفر ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار، وتفقد الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات.

واستمع إلى شرح مفصل عن التسهيلات والإجراءات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الأرقام التشغيلية التي حققها المطار خلال موسم الحج.



كما زار المحافظ مركز مراقبة العمليات التشغيلية واطلع على الخدمات المختلفة التي يقدمها مطار الملك عبدالعزيز لضمان تجربة سفر مريحة وميسرة للحجاج المغادرين.في ختام الجولة، قدم الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي شكره وتقديره لجميع العاملين في المطار على جهودهم المتميزة التي أسهمت في نجاح موسم حج هذا العام، مثمنًا تفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن.