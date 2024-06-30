25 ألف طن مخلفات بالظهران

ونوّهت الأمانة بالجهود العاملة في إزالة 85 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمنظر العام، و740 من الملصقات الإعلانية المخالفة، و25986 طنًا من مخلفات النفايات المنزلية، ورفع 5376 مترًا مكعبًا من مخلفات أنقاض البناء والهدم، وسيارتين تالفة ومهملة، إضافة إلى تحرير 453 إشعارًا وإنذارًا، من خلال تنفيذ 3638 جولة رقابية.
وأفادت أن هذه الأعمال تأتي ضمن برنامج دوري للنظافة والحفاظ على المظهر العام وتحقيق أهداف بيئية وجمالية لمدينة الظهران، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمحافظة على البيئة وحمايتها من الملوثات البصرية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن مظاهر التشوهات البصرية من خلال مركز البلاغات 940.
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