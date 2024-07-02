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خدمة بياناتي المطورة على أبشر وخطوات تنفيذها

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شكرا لقرائتكم خدمة بياناتي المطورة على أبشر وخطوات تنفيذها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت الأحوال المدنية خدمة بياناتي المطورة وخطوات تنفيذها.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر منصة إكس أن خدمة بياناتي المطورة هي خدمة تمكن المستفيد من إصدار وطباعة وثيقة بيانات مواطن حسب القطاع المحدد مع إمكانية تحقق القطاعات من صحة البيانات.

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خطوات تنفيذ الخدمة

وأوضحت أنه لتنفيذ الخدمة يتم أولًا الدخول على أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية وبعدها يتم اختيار بياناتي المطورة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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