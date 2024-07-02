شكرا لقرائتكم خدمة بياناتي المطورة على أبشر وخطوات تنفيذها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت الأحوال المدنية خدمة بياناتي المطورة وخطوات تنفيذها.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر منصة إكس أن خدمة بياناتي المطورة هي خدمة تمكن المستفيد من إصدار وطباعة وثيقة بيانات مواطن حسب القطاع المحدد مع إمكانية تحقق القطاعات من صحة البيانات.

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خطوات تنفيذ الخدمة

وأوضحت أنه لتنفيذ الخدمة يتم أولًا الدخول على أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية وبعدها يتم اختيار بياناتي المطورة.