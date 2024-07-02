المنظمة العالمية للأرصاد تثمن جهود السعودية في حج 1445

واعتمدت اللجنة شعار وعنوان يوم الأرصاد العربي 2024م، وشعار يوم الراصد والمتنبئ الجوي المقدمين من المملكة العربية السعودية، فيما ناقش الاجتماع كذلك شعار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.
وقدمت اللجنة خلال الاجتماع شكرها للمملكة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد على أعماله في موسم حج هذا العام مشيدة بالدور الكبيرة والجهود الملموسة على المستوى الإعلامي والتوعوي، وما سخّرته من قدرات وخبرات كبيرة في هذا المجال، كما ثمنت المنظمة العالمية للأرصاد ممثلة في مندوبها ومدير مكتبها الدكتور هشام عبدالغني نظير العمل الكبير للأرصاد السعودية الذي أسهم في إنجاح خطط وأعمال موسم حج هذا العام، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة على جهودها المتميزة في مجال التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية ودعمها للبرامج المتعلقة بأعمال اللجنة، ما أسهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية والإعلامية.
واختتمت اللجنة العربية للإعلام والتوعية أعمالها اليوم باستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وإصدار التقرير الختامي لها.
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