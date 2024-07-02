المنظمة العالمية للأرصاد تثمن جهود السعودية في حج 1445

رأست المملكة أعمال الاجتماع التاسع للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة المتعلقة بالعمل الإعلامي والتوعوي الأرصادي، ومنها إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة العربية الدائمة للأرصاد.

واعتمدت اللجنة شعار وعنوان يوم الأرصاد العربي 2024م، وشعار يوم الراصد والمتنبئ الجوي المقدمين من المملكة العربية السعودية، فيما ناقش الاجتماع كذلك شعار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.

وقدمت اللجنة خلال الاجتماع شكرها للمملكة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد على أعماله في موسم حج هذا العام مشيدة بالدور الكبيرة والجهود الملموسة على المستوى الإعلامي والتوعوي، وما سخّرته من قدرات وخبرات كبيرة في هذا المجال، كما ثمنت المنظمة العالمية للأرصاد ممثلة في مندوبها ومدير مكتبها الدكتور هشام عبدالغني نظير العمل الكبير للأرصاد السعودية الذي أسهم في إنجاح خطط وأعمال موسم حج هذا العام، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة على جهودها المتميزة في مجال التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية ودعمها للبرامج المتعلقة بأعمال اللجنة، ما أسهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية والإعلامية.

واختتمت اللجنة العربية للإعلام والتوعية أعمالها اليوم باستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وإصدار التقرير الختامي لها.