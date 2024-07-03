شكرا لمتابعة خبر عن إيرانيون يغنون أغنية “أنت ملك” من قلب طهران .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يدل على قوة تأثير المملكة في جميع بلاد العالم، أظهر مقطع مرئي لمجموعة من الإيرانيون يتغنون بأغنية أنت ملك، من قلب طهران.

ووثق المقطع الصحفي السعودي المخضرم عوض الفياض، حيث ظهر فيه مغني إيراني مع فرفته، وهم يتغنون بالأغنية، تقديرًا للملكة شعبًا وقيادة.

وحصد المقطع على تفاعل واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا: “ويغلب الحق الباطل، معترفين بفخامة المملكة وحكامنا”، وكتب آخر:” إحنا ملوك وسلاطين العالم “.